Очереди грузовиков и легковушек на въезд в ЕС из Беларуси продолжают расти

Очереди грузовиков и легковушек на въезд в ЕС продолжают расти, сообщает Госпогранкомиет Беларуси.

Согласно информации, на границе с Евросоюзом скопилось почти 2200 машин.

«За сутки очередь большегрузов, ожидающих въезда в Евросоюз, увеличилась на 60 единиц. Меньше всего фур за 24 часа проследовало в Литву через погранпереход Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы оформили всего 10% транспорта от нормы», - говорится в сообщении ведомства.

Самый загруженный маршрут проходит через литовский Шальчининкай (Бенякони) — въезда на сопредельную территорию ожидают 510 большегрузов. Его сотрудники за 24 часа пропустили 30% фур.

На въезд в Латвию через Патерниеки (Григоровщина) фиксируется 145 грузовиков. Сотрудники данного пункта пропуска оформили на латвийскую территорию за сутки 20% авто.

Через польский погранпереход Кукурыки (Козловичи) за сутки в ЕС въехал 61% большегрузов от нормы.

За 24 часа перед единственным доступным для легкового транспорта польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) очередь увеличилась на 135 авто. Сопредельная сторона приняла на свою территорию 47% легковушек от нормы.