Более 1,5 тысячи легковушек скопилось на границе Беларуси с Польшей

На границе Беларуси с Польшей скопилось более 1,5 тысячи легковушек. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«Самый загруженный маршрут для легкового транспорта проходит через польский пункт пропуска Тересполь (Брест), в очереди находятся 1535 единиц. За 24 часа скопление легковушек перед данным погранпереходом увеличилось на 360 авто. Сопредельная сторона выполнила норму по пропуску на 26%», - говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 въезда в Литву перед пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) ожидают 80 легковушек.

Наибольшее скопление грузовиков находится перед литовским погранпереходом Шальчининкай (Бенякони) — 540 фур. По данному маршруту в ЕС проследовало 25% грузовиков от нормы. За 24 часа контрольные службы литовского погранперехода Мядининкай (Каменный Лог) оформили всего 7% авто от нормы.

За сутки перед польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) скопилось 105 грузовиков. Сопредельная сторона приняла на свою территорию 48% авто.

Более 160 единиц грузового транспорта фиксируется перед латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина), его сотрудники оформили 28% большегрузов.