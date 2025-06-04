S&P признало дефолт Украины по ВВП-варантам

Агентство S&P Global Ratings 3 июня снизило рейтинг проблемных государственных деривативов Украины 2015 года (так называемых ВВП-варрантов) с "CC" до уровня дефолта "D". Об этом сообщается на сайте агентства.

Министерство финансов 2 июня пропустило платеж в размере более $665 млн, привязанных к темпам экономического роста за 2023 год. Министр финансов Сергей Марченко ранее объяснял, что "ВВП-варанты были созданы для экономической реальности, которой уже не существует", поэтому Украина не будет обслуживать их до реструктуризации.

Государственные деривативы (ВВП-варранты) – это ценные бумаги, выпущенные Украиной в 2015 году во время предварительной реструктуризации государственного долга. Выплаты по ним зависят от темпов роста экономики страны. Если ВВП Украины растет быстрее установленного порога, государство должно доплачивать владельцам этих бумаг.

В августе 2024 года правительство ввело мораторий на выплаты по ВВП-варантам в рамках общей реструктуризации долга, чтобы восстановить долговую устойчивость по программе МВФ. Из этих бумаг также изъяли положение о кросс-дефолте, поэтому невыплата за ними не угрожает финансовой стабильности государства

Агентство не стало ожидать, пока закончится 10-дневный льготный период для выплаты, и сразу признало дефолт.

Другие рейтинги Украины подтверждены на предыдущих уровнях – "SD" (ограниченный дефолт) для долга в иностранной валюте и "CCC" для долга в национальной валюте.

Рейтинги по долговым обязательствам в гривне остаются выше, потому что агентство уверено, что Украина будет их обслуживать, поскольку дефолт по внутреннему долгу может серьезно повредить банковской системе Украины.