ЕС дал Болгарии зеленый свет для перехода на евро с 2026 года

Европейская комиссия и Европейский центральный банк (ЕЦБ) официально подтвердили готовность Болгарии присоединиться к еврозоне с 1 января 2026 года, что сделает ее 21-м членом валютного союза. Об этом сообщает Reuters.

В отчете о конвергенции Еврокомиссия отметила, что Болгария соответствует всем формальным критериям для введения евро.

ЕЦБ также подтвердил, что Болгария достигла значительного прогресса в экономической конвергенции и соответствует необходимым требованиям.

Болгария стремится перейти с лева на евро с момента вступления в Европейский Союз в 2007 году. Но после такого длительного ожидания многие болгары потеряли первоначальный энтузиазм, и, согласно опросу Eurobarometer, проведенному в мае, 50% опрошенных сейчас скептически относятся к евро.

Положительная рекомендация Еврокомиссии означает, что лидеры ЕС одобрят ее позже в июне. Министры финансов ЕС затем установят обменный курс болгарского лева на евро в июле, оставив остаток года стране для технической подготовки к переходу.

Если Болгария присоединится к единой европейской валюте в 2026 году, глава болгарского центрального банка займет официальное место в Совете управляющих ЕЦБ.

Однако критики предостерегают, что вступление Болгарии в еврозону может повлечь по крайней мере однократное повышение цен, что особенно ударит по населению в сельской местности.

Учитывая такие опасения, президент Болгарии Румен Радев объявил о намерении провести национальный референдум об отсрочке вступления страны в еврозону. Спикер парламента Болгарии отклонила это предложение.

Болгария планировала ввести евро с 1 января 2024 года, но помешала политическая нестабильность.