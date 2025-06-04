Две страны блокируют запрет российского газа в ЕС

Франция и Бельгия выступили против инициативы Еврокомиссии полностью прекратить импорт российского трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) до 2027 года. Об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что обе страны требуют дополнительного анализа последствий этого решения.

Министр энергетики Франции Марк Ферраччи отметил, что Париж поддерживает отказ от российского ископаемого топлива, но выступает за постепенную замену его альтернативными источниками.

"Франция поддерживает европейскую стратегию диверсификации, которая предусматривает замену российского газа, в частности, поставками из Катара", - сказал он.

В то же время он предостерег, что полный запрет на импорт СПГ из России может привести к судебным искам, учитывая действующие контракты. В частности, компания TotalEnergies имеет договор с "Новатэком" до 2032 года и владеет 20% проекта "Ямал", который производит СПГ в Сибири.

Франция и Бельгия пока остаются крупнейшими покупателями российского СПГ в Евросоюзе. Зато Испания и Нидерланды, которые также импортируют значительные объемы, поддерживают запрет краткосрочных закупок в этом году и разрыв долгосрочных контрактов до 2027-го.

По мнению Politico, позиция этих четырех стран может стать решающей для дальнейшей судьбы инициативы Еврокомиссии.