США поддержат Киев в вытеснении России из Украины и Донбасса

Если Украина стремится к вытеснению российских войск с востока страны, то Вашингтон поддержит Киев в этом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США, сообщает The New York Times.

По его словам, Соединенные Штаты окажут поддержку Украине в попытке вытеснить российскую армию с востока Украины, если это то, к чему стремится президент Украины Владимир Зеленский. «Если они так определяют свои цели как суверенной, демократической, независимой страны, это то, что мы поддержим», — заявил Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что США продолжают поставки оружия на Украину, и сейчас этот процесс ускорился. Как указал Блинкен, раньше на это требовались недели, а «сейчас часто это 72 часа» с момента президентского распоряжения.

Во вступительном слове глава Госдепа подчеркнул, что Вашингтон и союзники продолжат усилия по помощи Украине в укреплении безопасности, а также экономической и гуманитарной поддержке. Также продолжится «навязывание огромных расходов Кремлю»; укрепление коллективной безопасности и обороны западных стран; решение глобальных последствий войны, а именно проблем с беженцами и продовольственного кризиса, передает РБК.

По его словам, США хотят показать, что спецоперация на Украине «была стратегическим провалом Кремля», и последствия для России послужили бы «уроком» для тех, кто захочет пойти по такому же пути.