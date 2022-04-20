Американский производитель дронов передаст Украине 100 беспилотников

Американская компания AeroVironment, которая производит беспилотные летательные комплексы, решила передать Министерству обороны Украины более 100 разведывательных беспилотников Quantix Recon, сообщает пресс-служба компании.

«Это пожертвование предоставит операторам инструмент, который может летать незамеченным силами противника и не подвергаться влиянию радиочастотных глушителей, чтобы проводить точную и быструю разведку удаленных, недоступных районов динамично меняющегося поля боя», — заявил исполнительный директор AeroVironment Вахид Наваби, передает РБК.

Вместе с беспилотниками компания также предоставит украинским военным услуги по оперативному обучению работы с данными системами. Сами беспилотники Quantix Recon должны отправить на этой неделе, уточнили в пресс-службе компании. Там также добавили, что эта поставка дронов не зависит от других поставок со стороны правительства США.

Как сообщается на сайте компании, дроны Quantix Recon обеспечивают быструю автоматизированную разведку и сбор данных. Данные представляются в виде карт в течение нескольких минут.

О планируемых поставках на Украину американских дронов компании AeroVironment еще в марте сообщал телеканал NBC со ссылкой на двух чиновников конгресса США. Обсуждалась поставка барражирующего боеприпаса Switchblade, компанией разработано два варианта такого дрона — Switchblade 300 и 600.

Switchblade 300 был представлен в декабре 2021 года, однако, по словам источников NBC, до этого он уже применялся в Афганистане, Ираке и Сирии. По данным телеканала, стоимость этих дронов составляет $6 тыс. за штуку.