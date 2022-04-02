США помогут передать Украине танки советского производства

Администрация Байдена будет работать с союзниками, чтобы передать танки советского производства для поддержки украинской обороны, заявил в пятницу американский чиновник.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New Уогк Times.

Решение выступить посредником в передаче танков советского производства, которыми умеют пользоваться украинские войска, принято в ответ на запрос президента Украины Владимира Зеленского, сообщил чиновник. Это первый раз в войне, когда Соединенные Штаты помогли передать танки.

Чиновник сказал, что переброски начнутся в скором времени, но отказался сообщить, сколько танков будет отправлено или из каких стран они прибудут.

"Они позволят Украине наносить дальние артиллерийские удары по российским объектам на Донбассе", - сказал чиновник на условиях анонимности.

Прибытие танков может быть еще одним сигналом нового этапа полномасштабного вторжения, которое длится пять недель. Ранее на этой неделе российские официальные лица заявили, что они переориентируют свои усилия на Восточную Украину, где поддерживаемые Россией сепаратисты воюют с украинскими солдатами с 2014 года.