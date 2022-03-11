WSJ: Байден лично запретил поставку в Украину польских истребителей МиГ-29

Президент США Джо Байден лично ветировал поставку в Украину польских истребителей МиГ-29, боясь спровоцировать Путина

Такое мнение содержится в редакционной статье издания The Wall Street Journal, передает УНИАН.

Авторы отмечают, что такое решение создает большую проблему и является своего рода сигналом Путину «тебе нечего волноваться».

«Суть надежного сдерживания заключается в том, чтобы заставить противника поверить, что определенные действия приведут к ответу. Демонстративно не посылая войска и говоря, что причиной этого является страх перед эскалацией, мистер Байден говорит Путину, о чем ему не стоит беспокоиться. Вместо того, чтобы сдерживать Путина, Байден позволяет россиянам сдерживать США", - пишет WSJ.

В статье также говорится, что такое поведение становится закономерным для нынешнего президента США, и приводится пример быстрого вывода войск из Афганистана, чтобы не спровоцировать Талибан. "Результатом стало американское унижение, которое могло повлиять на решение Путина вторгнуться в Украину", – пишет WSJ.