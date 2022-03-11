Последнее обновление: 11.03.2022 20:22

WSJ: Байден лично запретил поставку в Украину польских истребителей МиГ-29

Президент США Джо Байден лично ветировал поставку в Украину польских истребителей МиГ-29, боясь спровоцировать Путина

Такое мнение содержится в редакционной статье издания The Wall Street Journal, передает УНИАН.

Авторы отмечают, что такое решение создает большую проблему и является своего рода сигналом Путину «тебе нечего волноваться».

«Суть надежного сдерживания заключается в том, чтобы заставить противника поверить, что определенные действия приведут к ответу. Демонстративно не посылая войска и говоря, что причиной этого является страх перед эскалацией, мистер Байден говорит Путину, о чем ему не стоит беспокоиться. Вместо того, чтобы сдерживать Путина, Байден позволяет россиянам сдерживать США", - пишет WSJ.

В статье также говорится, что такое поведение становится закономерным для нынешнего президента США, и приводится пример быстрого вывода войск из Афганистана, чтобы не спровоцировать Талибан. "Результатом стало американское унижение, которое могло повлиять на решение Путина вторгнуться в Украину", – пишет WSJ.

Ранее по теме


<Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование