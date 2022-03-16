США передадут Украине сотни зенитных и тысячи противотанковых систем

Президент Джо Байден в среду рассказал, как Соединенные Штаты потратят пакет суммой в 800 миллионов долларов на военную и гуманитарную помощь Украине.

"Этот новый пакет сам по себе обеспечит беспрецедентную помощь Украине. Он включает в себя 800 зенитных систем, чтобы украинские военные могли продолжать останавливать самолеты и вертолеты, атакующие их людей, и защищать воздушное пространство Украины", - сказал Байден.

Также с его слов, по просьбе Президента Зеленского США определили и помогаем Украине в приобретении дополнительных зенитных комплексов и боеприпасов к ним, передает УНН.

Новый пакет помощи также включает 9 000 портативных высокоточных противотанковых систем, 7 000 единиц стрелкового оружия, пулеметов, дробовиков, гранатометов, а также беспилотники.

Байден также пообещал "сделать больше в предстоящие дни и недели" для помощи Украине.