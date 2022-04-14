Последнее обновление: 14.04.2022 10:25

США передадут Украине гаубицы и вертолеты Ми-17

Президент США Джо Байден после разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил о предоставлении Киеву дополнительной военной помощи на $800 млн, в том числе высокоэффективных систем вооружений

Новый пакет военной помощи Украине включает 11 вертолетов Ми-17, 18 155-миллиметровых гаубиц, а также противоартиллерийские радары и 200 бронетранспортеров, сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон, передает РБК.

Кроме того, Украина получит 300 дронов-камикадзе Switchblade и 500 противотанковых ракет Javelin.

О предоставлении Киеву дополнительной помощи на $800 млн, в том числе оружия, заявил президент США Джо Байден после телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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