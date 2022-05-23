Последнее обновление: 23.05.2022 09:36

США: Россия не сможет прервать наши поставки в Украину

Советник президента США Джейк Салливан заявил, что Россия, хоть и пытается бить по транспортным путям и отдельным партиям поставляемого в Украину оружия, все же не сможет серьезно помешать этим поставкам.

"У нас есть, как мы считаем, диверсифицированная и надежная цепь поставок оружия в Украину. Поэтому даже если россиянам и удастся накрыть какую-то из партий на территории Украины, фундаментально, стратегически это не помешает нам оказывать военную помощь", - сказал Салливан на брифинге, отвечая на вопрос о заявлениях российского минобороны о ракетных ударах по партиям западного оружия.

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