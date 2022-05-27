Последнее обновление: 27.05.2022 10:11

США договариваются с Украиной об ограничениях для использования американского оружия

Вашингтон провел переговоры с Киевом об опасности эскалации, которую может нанести удары по территории глубоко внутри РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом агентству Reuters сообщили американские военные и дипломаты.

Как отмечается, закулисные дискуссии, чрезвычайно щепетильны и поэтому не афишируются. При этом США не накладывают четкие географические ограничения на использование ВСУ своего оружия, но одновременно стремятся "достичь общего понимания опасности эскалации".

"У нас есть беспокойство по поводу эскалации, но мы все еще не хотим устанавливать географические ограничения или слишком сильно связывать руки (украинцам)", – на условиях анонимности говорит американский военный.

Другой собеседник издания отмечает, что Вашингтон и Киев имеют общее "понимание" использования надежных методов оружия, предоставленных Западом. "Пока мы были на одной странице в понимании этих порогов", – отметил чиновник.

Собеседники Reuters говорят, что администрация Байдена рассматривает возможность передачи Киеву ракетной системы высокой мобильности M142 (HIMARS), которая может наносить удары на несколько километров.

Этому активно пытается помешать РФ: глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поставки западными странами Украины вооружений, способных наносить удары по территории РФ, станут шагом к неприемлемой эскалации.

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