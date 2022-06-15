Последнее обновление: 15.06.2022 17:12

США поставят Украине ракеты Harpoon в рамках нового пакета помощи

Администрация Байдена планирует выделить Украине новую военную помощь на сумму свыше $650 млн, включающую противокорабельные ракеты Harpoon.

"Этот транш составит более 650 миллионов долларов. В него впервые войдут противокорабельные ракеты Harpoon, установленные на транспортных средствах", - сообщила журналист Bloomberg в Twitter.

В среду в Брюсселе встречаются министры обороны стран НАТО для обсуждения возможных дополнительных поставок оружия Украине и проходит встреча начальников штабов и министров обороны в формате "Рамштайн", посвященная оказанию военной помощи Украине.

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