Цены на золото дорожают в среду

Фьючерсы на золото умеренно дорожают в среду после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин на импорт стали и алюминия до 50% с 25%.

Котировки августовских фьючерсов на золото на бирже Comex повысились на 0,1% до $3380 за тройскую унцию. За последние пять сессий драгметалл подорожал примерно на 2%, с начала года - почти на 25%.

Спрос на золото остается высоким из-за сохраняющихся рисков во внешнеторговой сфере.

Также участники рынка ждут публикации отчета о состоянии американского рынка труда в прошлом месяце в пятницу. За данными по рынку труда внимательно следит Федеральная резервная система (ФРС) США и учитывает их при принятии решений по ключевой процентной ставке.