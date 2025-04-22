Цена на золото поднялась выше отметки $3500 за тройскую унцию

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $3500 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на утро 22 апреля, цена золота росла на 4,6% до $3500,1 за унцию. Затем золото замедлило рост и торговалось на уровне $3499,7 за унцию (плюс 4,8%).

Накануне, согласно TrandingView, на мировых биржах унция золота достигла очередной рекордной стоимости. Она торговалась по $3394. Сегодня этот рекорд был обновлен.

Основными факторами роста стали обострение геополитических рисков, высокий спрос со стороны центральных банков и сохраняющаяся обеспокоенность инфляцией, пишет Investing.

Очередной рост вызван опасениями по поводу денежно-кредитной политики США после того, как президент Трамп объявил о планах реформировать Федеральную резервную систему.

Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в пятницу заявил, что Трамп и его команда продолжают изучать возможность увольнения главы ФРС Джерома Пауэлла.

В понедельник Трамп вновь призвал ФРС снизить ставки, сказав, что без немедленного снижения экономика США может замедлиться.

На прошлой неделе Пауэлл заявил, что центральный банк не склонен снижать процентные ставки в ближайшем будущем, сославшись на возможное инфляционное давление и экономическую неопределенность, вызванную новыми тарифами.

Ранее сообщалось, что в США предсказали рецессию в 2025 году при сохранении высоких тарифов.