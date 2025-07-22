Цены на нефть эталонных марок утром во вторник снижаются в связи с растущими опасениями трейдеров, что торговые споры, в том числе, между США и Евросоюзом, приведут к ослаблению глобальной экономической активности и, соответственно, снижению спроса на энергоносители.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $68,5 за баррель, что на $0,71 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты опустились в цене на $0,07 до $69,21 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на $0,66 до $65,29 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,1 до $65,95 за баррель.