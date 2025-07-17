Цены на нефть эталонных марок утром в четверг повышаются после снижения по итогам трех предыдущих сессий.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $68,77 за баррель, что на $0,26 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты снизились в цене на $0,19 до $68,52 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,38 до $66,76 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,14 до $66,38 за баррель.