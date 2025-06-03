В Беларуси определили перечень имущества, извлечение драгметаллов из которого экономически нецелесообразно

Постановлением Минфина № 37 от 20 мая 2025 года определен перечень имущества, извлечение драгоценных металлов из которого экономически нецелесообразно.

Перечень определяется по предложениям республиканской комиссии по решению вопросов утилизации лома и отходов драгоценных металлов, отходов драгоценных камней. Субъекты хозяйствования страны имеют право не производить учет драгоценных металлов в ломе и отходах имущества, включенного в установленный перечень, а также утилизировать его в соответствии с общими требованиями утилизации материальных ценностей без необходимости обращаться в республиканскую комиссию. Это определено инструкцией о порядке использования, учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней, утвержденной постановлением Минфина № 34 от 15 марта 2004 года.

Инструкция распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность, связанную с драгоценными металлами и драгоценными камнями во всех видах и состояниях при их производстве, использовании и (или) обращении, эксплуатирующих изделия, оборудование, приборы и иные средства, их содержащие, а также осуществляющих сбор и переработку (в том числе рекуперацию драгоценных камней) лома и отходов драгоценных металлов, отходов драгоценных камней, если иной порядок не установлен актами законодательства.

Перечень, в частности, дополнен двумя новыми наименованиями: "Измерительные приборы" и "Санитарные керамические изделия, декорированные деколями, содержащими драгоценные металлы (бой)". Также уточнено справочное содержание серебра в ряде наименований.

Кроме того, в перечень включено имущество (компьютеры, принтеры и иная бытовая и электронно-вычислительная техника), содержащее драгоценные металлы, которое подлежит списанию в консульских учреждениях, дипломатических представительствах, представительствах субъектов хозяйствования и других загранучреждениях Беларуси, расположенных на территории иностранных государств.

Постановление вступает в силу с 12 июня 2025 года одновременно с законом от 6 декабря 2024 года № 45-З "Об изменении Закона Республики Беларусь "О драгоценных металлах и драгоценных камнях".