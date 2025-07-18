Лукашенко предложил привлекать к уборочной компании уехавших в город механизаторов

Лукашенко сегодня на селекторном совещании заявил о необходимости в полной мере решить кадровый вопрос с привлечением механизаторов на период уборочной. Людей надо привлекать в том числе из городов. Все решения на этот счет ранее были приняты.

"Разговоров о недостатке кадров вообще быть не должно после нашего прошлогоднего обсуждения этой проблемы. Мы тогда договорились, что за зиму вы решите вопросы с кадрами. Если у вас "не доехал кто-то", это значит, мы прошлепали этот вопрос", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

"Надо сделать так, чтобы люди, которые бросили село и уехали в город, - по-хорошему с ними договориться, - чтобы они в трудные минуты помогали. Особенно механизаторы на комбайнах. Это штучные (специалисты - прим.), не каждому комбайн доверишь. Поэтому горожан надо задействовать, как только можно, но и мы к ним должны по-человечески относиться и помогать. Этих людей нельзя забывать никогда в течение года, а не только тогда, когда они нам нужны", - сказал пенсионер.