Последнее обновление: 17.07.2025 14:42

Розничный товарооборот в Минске в январе-июне вырос на 13,5%

В Минске розничный товарооборот в январе-июне 2025 г. составил 15 781,1 млн рублей, или 113,5% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2024 года.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 98,2% розничного товарооборота Минска, в январе-июне 2025 г. составил 15 493,2 млн рублей, или 114% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-июне 2025 г. составил 49 910,7 млн рублей, или 103,4% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2024 г.

Товарооборот общественного питания в январе-июне 2025 г. составил 1 659,1 млн рублей, или 105,8% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2024 г.

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