В регионах РФ предприятия переводят на неполную рабочую неделю

В Свердловской области начнут переводить предприятия на неполную рабочую неделю из-за сложной экономической ситуации. Об этом сообщил директор регионального департамента по труду и занятости Дмитрий Антонов на заседании местного правительства.

"Ряд предприятий в Свердловской области переведут сотрудников на неполный рабочий день, а также сократят штат из-за сложного финансового положения", - проинформировал чиновник.

По его словам, "изменения в экономике" заставляют компании "перераспределять трудовые ресурсы".