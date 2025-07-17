Индия найдет альтернативу российской нефти в случае санкций США

Если санкции смогут существенно ограничить импорт российской нефти, то Индия сможет обеспечить свои потребности за счет альтернативных поставщиков. Об этом на отраслевом мероприятии в Нью-Йорке заявил министр нефти страны Хардип Сингх Пури.

«Я совсем не обеспокоен. Если что-то произойдет, мы с этим справимся», - сказал он, комментируя угрозу президента США Дональда Трампа ввести санкции против покупателей российского экспорта, в том числе энергетического, если боевые действия на Украине не остановятся через 50 дней, то есть в начале сентября.

По словам Пури, у Индии уже 40 поставщиков нефти, и они смогут компенсировать выпадающие объемы. Например, наращивает экспорт Гайана, свободные объемы есть у таких производителей, как Бразилия и Канада, передает Reuters.

В первом полугодии, Россия оставалась крупнейшим поставщиком нефти в Индию, на ее долю приходилось 35% общего импорта. Далее идут Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ и США. Главной причиной закупок остается существенная скидка, которую предлагают российские компании в связи с действующими западными санкциями.

Ранее доля поставок российской нефти в Индию не превышала двух процентов. В одном из индийских переработчиков объяснили, что если санкции окажутся серьезными, то они просто вернутся к прежним поставщикам.