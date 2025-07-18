Последнее обновление: 18.07.2025 15:52

Зерноуборочные комбайны не готовы к работе практически в каждом третьем из проверенных хозяйств Беларуси

Зерноуборочные комбайны не готовы к работе практически в каждом третьем из проверенных хозяйств Беларуси. Об этом сегодня заявил Лукашенко на селекторном совещании.

Часть отремонтированных комбайнов не прошла гостехосмотр. Поэтому неудивительно, что потом нагрузка на один работающий комбайн увеличивается, сказал Лукашенко.

"При этом в отдельных организациях к ремонту даже не приступали из-за отсутствия запасных частей и механизаторских кадров. В ряде сельхозорганизаций не подготовлены склады для приемки урожая. Не везде должным образом позаботились об обеспечении техники горючим, запасными частями, из-за чего возможны потери рабочего времени. Опять же, никак не победим приписки. В 5% проверенных хозяйств установлены случаи, когда техника была готова к работе только на бумаге. Удивительно, кого пытаются обмануть", - обозначил проблемные вопросы Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, уборочная кампания только началась, а Комитет государственного контроля уже выявил факты некачественной уборки урожая. Нарушения зафиксированы в отдельных хозяйствах Свислочского и Солигорского районов. Аналогичная ситуация и в заготовке кормов. Низкие темпы уборки трав из-за неисправной техники. Во многих хозяйствах вовремя не проведена подкормка азотными удобрениями многолетних трав.

На 14 июля в Витебской области не был завершен первый укос многолетних трав на площади почти 20 тыс. га. Президент поинтересовался, в чем проблема и какие хозяйства не справляются с работами.

"Нельзя допустить, чтобы уборочная кампания проходила в небрежном режиме. Это грозит неизбежными потерями урожая", - подчеркнул пенсионер.

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