Лукашенко не смог публично озвучить "жуткие" показатели по падежу скота

Лукашенко сегодня на совещании по развитию пострадавших от катастрофы на ЧАЭС районов высказал ряд нареканий в связи с большими показателями по падежу скота.

"Начали разбираться по падежу - жуть. Я не могу публично об этом даже сказать. И что, у Ивана Ивановича Крупко (председатель Гомельского облисполкома - прим.), вчерашнего министра, этого нет? Сплошь и рядом. И они мне рассказывают: "Вы знаете, Александр Григорьевич, вы не волнуйтесь, мы к середине года показатели по падежу выровняем", - поделился подробностями Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

"Слушайте, я деревенский мужик, работал в сельском хозяйстве. Я не понимаю: если теленок пал, как можно его выровнять? Мне не понятно, как выровняете эти показатели. Мне ж не показатели, Иван Иванович, нужны. Мне нужен живой скот. Потому что теленок - это будущая корова или будущий бычок, который пойдет на откорм. А, значит, это молоко и говядина", - заявил Лукашенко.