Второй энергоблок БелАЭС отключен от сети из-за отклонения в работе системы охлаждения

На втором энергоблоке БелАЭС проводятся диагностические мероприятия после отключения от сети из-за срабатывания сигнализации. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в среду поздно вечером.

"16 июля 2025 г. второй энергоблок БелАЭС действием персонала отключен от сети. Причиной стало срабатывание сигнализации об отклонении в работе системы охлаждения генератора - неядерной части блока", - говорится в сообщении.

В нем утверждается, что ситуация штатная и не представляет угрозы безопасной эксплуатации станции. Радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения не изменялся. Электроснабжение потребителей не нарушалось.

"В настоящее время на втором энергоблоке проводятся необходимые диагностические мероприятия для последующего восстановления работы электротехнического оборудования", - проинформировала пресс-служба Минэнерго.

Напомним, второй энергоблок БелАЭС был отключен в декабре 2024 года "из-за срабатывания одного из датчиков обеспечивающих систем". Включили его в сеть только 24 января 2025 года.