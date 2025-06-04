Продажи автомобилей Lada в России резко упали

В России резко упали продажи автомобилей Lada. За январь-май 2025 года продано всего 131,2 тысячи автомобилей — на 26,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

«Продажи Lada за пять месяцев составили 131 204 автомобиля. Это примерно на четверть — 26,3% — меньше, чем в 2024 году. Произведено, конечно, гораздо меньше, к сожалению, чем за пять месяцев прошлого года. И виной этому в том числе демпинг со стороны китайских автомобилей и высокая ключевая ставка, ну и, в общем-то, ужесточение условий кредитования», - сказал глава автоконцерна, которого цитируют СМИ.

По его словам, продажи автомобилей Lada будут снижаться и далее.

«Мы ожидаем, что в текущей рыночной ситуации продажи июня могут сократиться примерно на четверть. Мы сейчас видим, что так, как идет рынок, — первый срез в конце мая — начале июня, — плюс-минус, скорее, минус 30 тысяч автомобилей в июне будут продажи. Это будет чуть больше, чем в мае, но меньше, чем в прошлом году», - прогнозирует Соколов.