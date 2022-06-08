Продажи новых премиальных автомобилей в России обвалились в мае на 89%

В мае в России реализовали полторы тысячи премиальных автомобилей – это на 89% меньше, чем год назад, и на 45% меньше, чем в апреле. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на расчеты Автостата на основе данных Электронного паспорта.

Отмечается, что в мае на долю дорогих машин пришлось только 5,3% продаж легковых автомобилей в месяц - на 9-10% рынка в обычных условиях.

При этом почти весь премиум-сегмент состоит из марок, которые приостановили поставки автомобилей в Россию. Лидерами в премиуме всегда были германские марки. По итогам 2021 года доля BMW на российском авторынке составляла 2,8%, за год продали 46 880 машин (без учета Mini), Mercedes-Benz – 2,6% (43 000 машин). Для сравнения доля массового Volkswagen – 3,3%.

После начала вторжения РФ в Украину многие иностранные производители автомобилей ушли с российского рынка. О приостановлении производства или прекращении поставок объявляли BMW, Jaguar Land Rover, General Motors, Volkswagen, Volvo, MAN и другие.

В марте российские автодилеры сообщили о повышении цен на автомобили большинства марок с 1 апреля. Рост цен они объяснили падением курса рубля и повышением утилизационного сбора.