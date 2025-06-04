Кыргызстан отменил запрет на ввоз некоторых видов строительных материалов

Кабинет министров Кыргызстана отменил временный запрет нетарифной меры на ввоз некоторых видов строительных товаров.

Как сообщает пресс-служба правительства страны, отменен временный запрет на ввоз автотранспортными средствами на территорию Кыргызстана следующих строительных материалов: плит, листов, панелей, плитки и аналогичных изделий без орнамента из гипса, покрытых или армированных только бумагой или картоном, классифицируемых кодом 6809 11 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС.

В правительстве пояснили, что такое решение принято для недопущения кризисной ситуации в строительной отрасли и обеспечения стабильности цен. Отмена ранее введенного временного запрета, как отмечается, позволит восполнить дефицит продукции за счет импорта, стабилизировать рынок и обеспечить бесперебойное снабжение строительных организаций необходимыми материалами.

Министерству экономики и коммерции поручено уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию о снятии временного запрета, а МИД должен уведомить исполнительный комитет СНГ.

Постановление кабмина о введении временной нетарифной меры на ввоз некоторых видов строительных товаров было принято 31 марта 2025 года.