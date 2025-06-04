В Гомельской области выявили факты порчи деловой древесины и лесоматериалов

Комитет госконтроля Гомельской области в ходе обследования лесного фонда одного из лесхозов выявил пришедшую в негодность древесину и пиломатериалы.

Как сообщает КГК Беларуси, на складах двух лесничеств и на лесосеке было обнаружено более 120 куб. м испорченной деловой древесины и лесоматериалов. Лесопродукция потеряла свои потребительские свойства "из-за длительного непринятия мер по ее реализации и переработке". Часть древесины хранилась на лесосеке еще с 2022 года, при этом в акте освидетельствования лесосеки отсутствовала информация о не вывезенной древесине.

Кроме того, лесхозом не были исключены из Единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС) данные о нахождении на промскладе лесничества 25 куб. м лесоматериалов, которые отсутствовали и по данным бухучета не числились.