Украина договорилась с МВФ и Всемирным банком о поддержке восстановления экономики

Делегация Украины в Вашингтоне достигла договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ), Всемирным банком (ВБ) и Международной финансовой (IFC) корпорацией о поддержке восстановления экономики, привлечении инвестиций и ускорении приватизации. Об этом в Facebook сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, во время встречи с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером обсуждался переход Украины к стабильному экономическому росту. Следующим этапом должно стать ускорение экономического роста, возвращение миллионов украинцев к экономической активности и привлечение инвестиций.

"МВФ подтвердил, что останется с нами вне зависимости от ситуации с безопасностью. Это важный сигнал для бизнеса и партнеров», – подчеркнул Свириденко.

Международная финансовая корпорация продемонстрировала готовность поддерживать финансовые реформы в Украине и содействовать частным инвестициям. Отмечается, что организация видит потенциал для более широкого участия бизнеса в восстановлении страны.

Стороны договорились о привлечении команды IFC для усиления украинской приватизации и обсудили проекты, которые IFC представит на конференции по восстановлению в Риме.

Кроме того, главный экономист Группы Всемирного банка Индермит Гилл и профессор экономики Чикагского университета Уфук Аксиджит договорились об участии экспертов в разработке экономической стратегии Украины и улучшении бизнес-среды. Партнеры подтвердили готовность представить комплексное исследование украинской экономики на конференции по восстановлению Украины в Риме.

Напомним, ранее Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности на уровне персонала о восьмом пересмотре программы Extended Fund Facility (EFF), которая предусматривает получение Украиной транша в размере около $500 млн.