Годовой экспорт морепродуктов из Норвегии в мае сократился на 2%

Норвегия в мае сократила экспорт морепродуктов на 2% в годовом выражении до 13,6 млрд норвежских крон ($1,3 млрд), главным образом из-за падения цен на лосося. Об этом свидетельствуют данные Norwegian Seafood Council.

До этого экспорт рос 10 месяцев подряд.

Поставки лосося в мае выросли на 38% в натуральном выражении до 112,846 тыс. тонн. Тем временем в денежном выражении показатель снизился на 1% до 9,8 млрд крон.

Экспорт норвежской форели составил 7,305 тыс. тонн, или 589 млн крон. В натуральном выражении показатель повысился на 35%, в стоимостном - на 2%.

Объем экспорта свежей трески сократился на 3% до 2,917 тыс. тонн. Стоимость экспорта увеличилась на 14% до 212 млн крон. Экспорт замороженной трески упал на 25% до 3,438 тыс. тонн, при этом стоимость снизилась всего на 5% до 279 млн крон.

В мае Норвегия экспортировала 8,487 тыс. тонн сельди на 190 млн крон. Объем экспорта увеличился на 4%, стоимость понизилась на 5%.

Кроме того, страна в прошлом месяце экспортировала 130 тонн королевских крабов и 1,071 тыс. тонн снежных крабов, а также 3,303 тыс. тонн креветок.

С начала года зарубежные поставки норвежских морепродуктов увеличились на 5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и достигли 72 млрд крон. Крупнейшими рынками сбыта для Норвегии являются США (7,7 млрд крон), Польша (6,4 млрд крон) и Дания (4,6 млрд крон).