Последнее обновление: 05.04.2022 14:36

Зеленский: Возвращение Донбасса будет стоить 40-50 тысяч погибших военных

Президент Владимир Зеленский заявил, что силовой возврат временно-оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей будет стоить жизней 40-50 тысяч наших военных.

"Это будет сразу 40-50 тысяч наших, сразу, если мы без тактики, без стратегии, без ничего сказали "вперед". Так не будет. Это может стоить нам в общей сложности сотни тысяч людей", - сказал Зеленский.

В последние дни представители украинской власти и западных разведок, а также военные аналитики, предупреждают, что российские силы, которые выводят с севера Украины, могут быть переброшены на Донбасс, передает УНН.

В частности, спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что российские оккупанты готовятся к атаке Харькова и украинских войск в зоне ООС.

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