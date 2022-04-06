Последнее обновление: 06.04.2022 16:41

ЕС допускает предоставление убежища отказавшимся воевать против Украины российским дезертирам

Страны-члены Европейского Союза должны подумать о том, как предоставить убежище российским солдатам, которые не хотят участвовать в войне против Украины.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, пишет УНН, ссылаясь на Associated Press.

Во время своей речи Мишель вспомнил о Буче, где российские военные убивали и казнили мирное население во время оккупации, и назвал это “преступлениями против человечества”. Он обратился к русским солдатам и призвал их не подчиняться приказам, “бросить оружие и прекратить воевать”, передает УНН.

Мишель поддержал идею, которую ранее объявили некоторые законодатели ЕС о предоставлении убежища русским дезертирам. Президент Европейского Совета назвал это “ценной идеей, которую следует продолжать”.

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