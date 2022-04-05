Россия угрожает выйти из моратория по ракетам из-за поставок оружия Украине

Мораторий России на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД) остается в силе, однако срок его действия напрямую связан с масштабами поставок оружия Украине западными странами.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на комиссии организации по разоружению, передает РБК.

«Его дальнейшая судьба будет, разумеется, напрямую зависеть от масштабов и содержания тех действий по наращиванию сил и средств на наших западных рубежах и подпитки вооружениями нынешних украинских властей, которые страны НАТО предпринимают сейчас», — сказал Полянский.

Дипломат отметил, что Вашингтон продолжает «реализацию решений» по размещению ракет средней и малой дальности наземного базирования в азиатско-тихоокеанском и европейском регионах, заявив, что российская сторона призывает к «благоразумию» и отказу от этих планов.