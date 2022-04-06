Зеленский: Украина будет бороться, несмотря на попытки России пополнить армию

Украина будет бороться за победу в войне, несмотря на попытки России пополнить свою армию новыми военнослужащими, заявил президент Украины Владимир Зеленский в очередном обращении к гражданам Украины.

"Мы понимаем, что оккупанты имеют численное преимущество. Что у них больше техники. Мы знаем о попытках российских руководителей насобирать по всей России новых дураков из числа курсантов военных училищ, людей с боевым опытом и срочников, чтобы направить их всех на забой в еще одно наступление", - сказал президент Украины.

"Но у нас нет никакого другого выбора – решается судьба нашей земли, нашего народа. Мы знаем, за что воюем. И делаем все для победы", - заявил Зеленский.

Он также сказал, что самая трудная ситуация на фронте сейчас "на Донбассе и на Харьковском направлении".