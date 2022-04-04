Последнее обновление: 04.04.2022 10:41

Зеленский в выступлении на Grammy призвал говорить правду о войне

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к участникам церемонии вручения музыкальной награды Grammy, призвав говорить правду о войне, которую начала Россия, и поддержать Украину "любым способом".

"Говорите правду о войне. В своих соцсетях. По телевизору. Поддержите нас любым способом, только не молчанием. И тогда наступит мир. Все наши города разрушает война. Чернигов, Харьков, Волноваха, Мариуполь и другие. Они уже стали легендами. Но я мечтаю, чтобы они были живыми. И свободными. Свободными, как вы на сцене "Грэмми", - сказал Зеленский.

Далее по теме
Ранее по теме


<Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование