Зеленский в выступлении на Grammy призвал говорить правду о войне

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к участникам церемонии вручения музыкальной награды Grammy, призвав говорить правду о войне, которую начала Россия, и поддержать Украину "любым способом".

"Говорите правду о войне. В своих соцсетях. По телевизору. Поддержите нас любым способом, только не молчанием. И тогда наступит мир. Все наши города разрушает война. Чернигов, Харьков, Волноваха, Мариуполь и другие. Они уже стали легендами. Но я мечтаю, чтобы они были живыми. И свободными. Свободными, как вы на сцене "Грэмми", - сказал Зеленский.