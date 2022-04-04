Зеленский: Зверства в Буче будут рассмотрены на Совбезе ООН

Зверства российских военных в Буче и на других временно оккупированных территориях будут рассмотрены на Совбезе ООН во вторник.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в воскресенье.

"Все партнеры Украины будут подробно проинформированы о том, что происходило на временно оккупированной территории нашего государства. Военные преступления в Буче и других городах российской оккупации будут предметом рассмотрения и на Совете Безопасности ООН во вторник", - заявил Зеленский.

Он отметил также, что под контролем российских войск пока еще остаются оккупированные районы украинских областей.

"И после изгнания оккупантов оттуда могут открыться еще более страшные вещи, еще больше смертей и издевательств, ибо такова природа русских военных, пришедших на нашу землю. Это уроды, которые не умеют иначе, и такие у них были приказы", - добавил президент Украины.

Он раскритиковал западных политиков из-за отказа Украине в членстве в НАТО на саммите в Бухаресте 2008 года.

"Сегодня 14-я годовщина саммита в Бухаресте. Тогда был шанс забрать Украину из серой зоны на востоке Европы, серой зоны между НАТО и Россией, серой зоны, о которой в Москве думают, что им здесь все позволено. Даже самые страшные военные преступления", - сказал Зеленский.

"За 14 лет после того ошибочного расчета, Украина пережила революцию и 8 лет войны на Донбассе, а теперь боремся за жизнь в самой страшной войне в Европе за все время после Второй Мировой войны. Я приглашаю госпожу Меркель и господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок России", - подчеркнул президент Украины.

На опубликованных 3 апреля СМИ, а также украинскими властями кадрах из Бучи видны разбросаные по улицам трупы. Reuters сообщал, что это мертвые мирные жители. Мэр города Анатолий Федорук заявил AFP, что изображенных на фото людей застрелили. По его словам, еще 280 человек похоронены в братских могилах.

В этой связи, Зеленский анонсировал создание специального механизма правосудия в Украине для расследования и судебного рассмотрения каждого преступления российских военных на территории Украины.

"Я принял решение о создании специального механизма правосудия в Украине для расследования и судебного рассмотрения каждого преступления оккупантов на территории нашего государства. Суть этого механизма - совместная работа национальных и международных специалистов, следователей, прокуроров и судей. Этот механизм позволит Украине и миру привлечь к конкретной ответственности лиц, которые развязали или каким-либо образом принимали участие в этой страшной войне против украинского народа, в преступлениях против наших людей", - сказал Зеленский.

По его словам, Министерство иностранных дел, Офис Генерального прокурора, Национальная полиция, Служба безопасности Украины, разведка и другие структуры в соответствии со своей компетенцией должны направить все усилия на то, чтобы механизм заработал немедленно.

"Каждый, виновен в таких преступлениях, будет внесен в специальную Книгу палачей, будет найден и наказан", - заявил президент Украины.