Почти 300 гражданских похоронены в "братской" могиле в украинском Буче

После освобождения украинского города Буча в братских могилах уже похоронили 280 человек, сообщил мэр города Анатолий Федорук.

"В Буче мы уже похоронили в братских могилах 280 человек", - сообщил AFP по телефону Федорук, отметив, что По его словам, улицы сильно разрушенного города усеяны трупами.

Федорук сказал, что всех этих людей расстреливали, убивали в затылок. По его словам, жертвами были мужчины и женщины, а среди погибших он видел 14-летнего мальчика. На многих телах были белые повязки, чтобы показать, что они безоружны.

"На улицах города до сих пор стояли автомобили, в которых "погибли целые семьи: дети, женщины, бабушки, мужчины", - сказал Федорук.

По его словам, некоторые из жертв пытались пересечь реку Бучанку на подконтрольную Украине территорию и были убиты.

"Это последствия русской оккупации", - сказал он.

Федорук также сказал, что точное число убитых станет известным после того, как саперы дадут им зеленый свет через три-четыре дня.

украинские войска восстановили контроль над Бучей. Город был недоступен почти месяц, поскольку его удерживали русские войска. Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены.