Казни украинцев входили в план вторжения Путина – глава британской разведки МИ-6

Глава секретной разведывательной службы Великобритании (МИ-6) Ричард Мур заявил, что знал о возможности массовых казней жителей Украины российскими военными.

“Мы знали, что планы вторжения путина включали казни его военными и разведывательными службами. Сообщения о казнях мирных жителей, которые поступают из освобожденных районов, ужасают и пугают”, - заявил Мур в Twitter, передает УНН.

В МИД Британии возмущены зверствами в Буче. Лиз Трасс, министр иностранных дел, сообщила о том, что страна собирает доказательства для Международного уголовного суда по фактам издевательства над мирным населением в Украине.