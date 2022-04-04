Последнее обновление: 04.04.2022 10:41

Казни украинцев входили в план вторжения Путина – глава британской разведки МИ-6

Глава секретной разведывательной службы Великобритании (МИ-6) Ричард Мур заявил, что знал о возможности массовых казней жителей Украины российскими военными.

“Мы знали, что планы вторжения путина включали казни его военными и разведывательными службами. Сообщения о казнях мирных жителей, которые поступают из освобожденных районов, ужасают и пугают”, - заявил Мур в Twitter, передает УНН.

В МИД Британии возмущены зверствами в Буче. Лиз Трасс, министр иностранных дел, сообщила о том, что страна собирает доказательства для Международного уголовного суда по фактам издевательства над мирным населением в Украине.

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