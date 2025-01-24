Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь более 120 беспилотников в 13 регионах.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат: 37 - над территорией Брянской области, 20 - над Рязанской областью, 17 - над Курской областью, 17 - над Саратовской областью, семь - над Ростовской областью, шесть - над территорией Московской области, шесть - над территорией Белгородской области, три - над территорией Воронежской области, два - над территорией Тульской области, два - над территорией Орловской области, два - над говорится в краткой утренней сводке.

По информации мэра российской столицы Сергея Собянина, силы ПВО сбили беспилотники в Коломне, Подольске, Щелково, Раменском и Троицком округе.

В московских аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково ограничивали воздушное движение. Прием и отправку рейсов вводили также в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова и Уфы.

В Рязани после атаки БПЛА начался пожар на местном НПЗ и соседней с ним Ново-Рязанской ТЭЦ. Рязанской нефтеперерабатывающей компании входит в состав "Роснефти".

Как сообщает близкий к силовикам Telegram-канал Mash, дроны также пытались атаковать НПЗ в Энгельсе Саратовской области и завод "Кремний" в Брянске, который производит чипы.