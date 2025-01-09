Нефтебазу в Энгельсе тушат уже вторые сутки

Пожарные все еще борются с пожаром, который вспыхнул на нефтебазе около аэродрома стратегических бомбардировщиков в Саратовской области после удара дрона.

"Для завершения процесса горения требуется определенное время", - пояснил в своем Telegram-канале глава региона Роман Бусаргин.

В Энгельсе, городе с населением 200 тыс. человек, накануне было введено чрезвычайное положение. Двое пожарных погибли.

Жители города жалуются на смог и отмечают, что их комментарии удаляют в Telegram-канале главы региона, сообщает издание "7Х7".

Роман Бусаргин со ссылкой на Роспотребнадзор в ответ на это пишет, что в воздухе не зафиксировано превышения норм загрязнения.