Последнее обновление: 19.12.2024 18:00

Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь 84 беспилотников

В ночь на четверг средствами противовоздушной обороны над регионами России сбито 84 дрона, больше всего над Ростовской областью - 36 беспилотников. Об этом заявило Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены 84 украинских беспилотных летательных аппарата. 36 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, 21 - над территорией Брянской области, 14 - над территорией Белгородской области", - говорится в краткой утренней сводке.

Кроме того, шесть беспилотников сбито над территорией Воронежской области, по три - над территориями Курской и Тамбовской областей, один - над территорией Краснодарского края.

Ранее по теме


<Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование