Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь 84 беспилотников

В ночь на четверг средствами противовоздушной обороны над регионами России сбито 84 дрона, больше всего над Ростовской областью - 36 беспилотников. Об этом заявило Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены 84 украинских беспилотных летательных аппарата. 36 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, 21 - над территорией Брянской области, 14 - над территорией Белгородской области", - говорится в краткой утренней сводке.

Кроме того, шесть беспилотников сбито над территорией Воронежской области, по три - над территориями Курской и Тамбовской областей, один - над территорией Краснодарского края.