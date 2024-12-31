Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь 68 беспилотников

Минобороны РФ отчиталось о сбитии в ночь на вторник 68 беспилотников над восемью российскими регионами.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов. 25 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, 17 - над территорией Республики Крым, 11 - над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, 10 беспилотников уничтожено над территорией Смоленской области, два - над территорией Тверской области, и по одному - над территориями Ростовской, Курской и Калужской областей.

Между тем падение обломков беспилотника вызвало разлив топлива и пожар на нефтебазе в Смоленской области. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.

"Сегодня в Ярцевском районе средствами ПВО Министерства обороны России была подавлена атака украинских БПЛА. По предварительной информации, обломки одного из беспилотных летательных аппаратов упали на территории нефтебазы. В результате произошел разлив топлива и началось возгорание горюче-смазочных материалов", - говорится в Telegram-канале российского чиновника.