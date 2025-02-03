Минобороны РФ отрапортовало о сбитии за ночь 70 беспилотников в шести регионах.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов: 27 БПЛА - над территорией Ростовской области; 25 БПЛА - над территорией Волгоградской области; семь - над территорией Астраханской, пять - над территорией Воронежской, четыре - над территорией Белгородской и два над территорией Курской области", - говорится в краткой утренней сводке.

В Астраханской области дроны попытались нанести удар по объектам топливно-энергетического комплекса. Об этом заявил глава региона Игорь Бабушкин. Как минимум один дрон упал, в результате произошло возгорание, указал чиновник, не приведя подробности. По его словам, никто не пострадал.

В Волгоградской области под удар попал нефтеперерабатывающий завод, сообщил глава региона Андрей Бочаров. На территории предприятия произошли возгорания, которые были быстро потушены, никто не пострадал, добавил он. По данным Baza, целью БПЛА стал завод под Волгоградом, принадлежащий "Лукойлу".

Утром также были введены ограничения на полеты в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска.