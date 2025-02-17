Беспилотники атаковали НПЗ в Краснодарском крае России

Беспилотники атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае России. Об этом сообщают российские соцсети.

Согласно информации, в Краснодарском крае в ночь на 17 февраля была слышна серия громких взрывов. Обломки сбитого беспилотника упали неподалеку от местного НПЗ, началось возгорание.

Позже глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о "массированной атаке" дронов на регион, однако в его сообщении не было упоминаний про Ильский НПЗ.

Между тем предприятие выпускало 6,5 тонны нефти ежегодно.