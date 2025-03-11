Россию атаковало рекордное количество беспилотников

В ночь на 11 марта Россия снова была под атакой беспилотников.

Министерство обороны России отчиталось о 337 сбитых или перехваченных дронов, что является наибольшим количеством за все время войны.

Военное ведомство РФ утверждает, что в течение ночи было "перехвачено и уничтожено" 337 беспилотников: 91 – над Московской областью, 126 – над Курской, 38 – над Брянской, 25 – над Белгородской, 22 – над Рязанской, 10 – над Калужской, восемь – над Липецкой, восемь – над Орловской, шесть – над Воронежской и три – над Нижегородской.

В частности, под атакой были Москва и область.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число дронов, сбитых на подлете к Москве, увеличилось до 73.

"ПВО Минобороны продолжает отражать атаку на Москву. На данный момент сбито 73 вражеских беспилотника, летевших на Москву. Соответствующие службы работают на месте", - написал он в Telegram-канале.

Позднее Собянин отметил масштаб атаки.

"Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. Сбиты на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников. <...>", - написал он.

Утром была ограничена работа четырех аэропортов московского авиаузла. Кроме того, был сбой в движении поездов через Домодедово из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры.

В московских аэропортах Шереметьево и Внуково ввели временные ограничения.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск ВС в 4.40 мск введены в московском аэропорту Шереметьево. Также на прием и выпуск ВС временно закрыт московский аэропорт Внуково", - говорится в сообщении Росавиации.