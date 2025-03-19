Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае увеличилась вдвое - до 3,75 тыс. квадратных метров. О этом сообщает оперативный штаб региона в Telegram-канале.

"Огнем охвачен резервуар, из которого ранее была обнаружена утечка нефтепродуктов. В настоящий момент специалисты тушат три объекта на территории: один из резервуаров, запорную арматуру, горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара", - говорится в сообщении.

Для тушения пожара привлечены дополнительные силы. Всего в настоящий момент задействованы 276 человек и 105 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

Как сообщалось, минувшей ночью в результате атаки беспилотников в станице Кавказской произошел пожар на нефтебазе. Площадь возгорания изначально составляла 20 кв. метров, в тушении были задействованы 179 человек, 54 единицы техники. Затем площадь пожара увеличилась до 1,7 тыс. кв. метров.

В течение ночи произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов. Горение происходит внутри обвалования вокруг резервуара. Пожару присвоен 4 ранг сложности. Пострадавших нет.

В Минобороны РФ в среду заявили, что объект, который был атакован, обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Месяц назад украинские беспилотники нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская", расположенной неподалеку от станицы Кавказская. В компании "Транснефть", которой принадлежит станция, сообщали о серьезных повреждениях.