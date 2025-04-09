Последнее обновление: 09.04.2025 10:36

Беспилотники атаковали военный аэродром в Оренбургской области

Украинские беспилотники атаковали военный аэродром в Оренбургской области.

Как сообщило Минобороны РФ, с 6:30 до 7:05 по московскому времени были «перехвачены и уничтожены» четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Оренбургской области.

Между тем врио главы Оренбургской области Евгений Солнцев признал, что целью БПЛА был военный аэродром.

«Жертв и разрушений нет. Прошу не поддаваться панике, ситуация под контролем», - написал Солнцев в Telegram-канале (до недавнего времени он возглавлял правительство самопровозглашенной ДНР).

Минобороны России ранее отчиталось, что с 20:00 до 06:00 над 11 регионами России были «перехвачены и уничтожены» 158 беспилотников.

До Оренбургской области, которая граничит с Казахстаном, украинский дрон впервые долетел в мае 2024 года. Он упал под городом Орском. Украинские источники тогда сообщали, что беспилотник главного управления разведки Минобороны атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей «Воронеж М», расположенную в Орске.

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