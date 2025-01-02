Морские дроны Magura уничтожили не один, а два российских вертолета Ми-8

Украинские морские беспилотники Magura уничтожили два российских вертолета Ми-8 в Черном море 31 декабря. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

По уточненным данным, в результате операции ГУР вблизи аннексированного Крыма 31 декабря 2024 года спецназовцы из подразделения Group 13 с помощью морских дронов Magura V5, оснащенных ракетами, уничтожили два российских вертолета Ми-8.

По предварительной информации, экипажи российских воздушных судов также ликвидированы.

Еще один российский вертолет был подбит, но смог приземлиться.